tmw Roma, William Bianda ai saluti: vicino allo Zulte Waregem in prestito con diritto

L'avventura di William Bianda alla Roma si avvia alla conclusione. Il difensore classe 2000 era arrivato nella Capitale nell'estate del 2018 dal Lens, ma in due anni si è visto in campo solo con la maglia della Primavera. Il francese, secondo le ultimissime raccolte da TMW, è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore dello Zulte Waregem, club che nelle ultime settimane si è mosso con più convinzione rispetto alle concorrenti. In queste ore Bianda, che lascerà la Roma in prestito con diritto di riscatto, si sottoporrà alle visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto.