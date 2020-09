tmw Roma, Zaniolo è arrivato a Villa Stuart. Niente stampelle per l'azzurro

vedi letture

Nicolò Zaniolo è arrivato pochi secondi fa a Villa Stuart, centro medico di riferimento per gli atleti italiani infortunati, specie per chi gioca nella Capitale. Il centrocampista della Roma, che ha rimediato una grave distorsione al ginocchio sinistro con interessamento del legamento crociato nella sfida di ieri contro l'Olanda, si sottoporrà a breve agli accertamenti medici di rito. Come evidente dal video girato dal nostro inviato, il centrocampista è arrivato non solo sulle sue gambe, ma con passo sicuro e senza l'ausilio di stampelle.