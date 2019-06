TMW - Romania, Radu: "Fatta la storia. Futuro? Parlerò con il mio agente"

Fonte: Dal nostro inviato Dario Ronzulli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ionut Radu, portiere di proprietà dell'Inter, nell'ultima stagione in prestito al Genoa, ha parlato dalla zona mista del Dall'Ara dopo la sfida con la Germania, persa dalla sua Romania, nella semifinale dell'Europeo Under 21. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Sono soddisfatto per quello che abbiamo fatto, era il nostro sogno arrivare alle Olimpiadi. C'è rammarico per la sfida con la Germania, sarebbe stato bello arrivare in finale. Abbiamo fatto la storia? Sì, l'abbiamo fatta, ma noi viviamo il presente e la storia è nel passato. Volevamo scrivere un'altra pagina di storia per arrivare in finale ma alla fine non ci siamo riusciti. Cosa è mancato nella ripresa? Dovevamo tenere un po' più la palla, però siamo calati sicuramente perché abbiamo avuto poco tempo per riposare. Non dobbiamo trovare alibi, siamo venuti qui per giocare a calcio. Il mio futuro? Dobbiamo decidere insieme al mio procuratore, vedremo. Le Olimpiadi? Siamo contenti, torniamo dopo 56 anni: manca ancora un anno, ora ci godiamo le vacanze".