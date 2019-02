Fonte: Dai nosti inviati a Madrid, Ivan Cardia ed Edoardo Siddi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è stata una serata facile e felice per Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese è rimasto ancora a secco in Champions League ed è stato beccato per tutta la partita dal pubblico del Wanda Metropolitano. In zona mista, incalzato dai giornalisti spagnoli, CR7 non ha rilasciato interviste, ma all'uscita si è lasciato sfuggire una frase che già aveva mimato verso i tifosi di casa durante il match: "Io ho vinto 5 Champions, l'Atletico zero". I giornalisti, a quel punto, hanno chiesto all'ex Real Madrid un pronostico su chi passerà dopo la sfida di ritorno, ricevendo un "Vediamo" come risposta.