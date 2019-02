TMW - Rosetti sul VAR "lento": "Conta la precisione, non la tempestività"

Fonte: dall'inviato Dario Marchetti

Altre dichiarazioni di Roberto Rosetti, designatore UEFA, circa i protocolli VAR in uso: “Uno dei nostri obiettivi è tutelare i giocatori in caso di contatto chiaro ed evidente. Se l’addetto VAR ne ha le prove vogliamo che intervenga. Gamba, piede a martello, intensità, velocità sono tutti elementi che mettono in pericolo l’avversario e questo è uno degli obiettivi principali: proteggere i giocatori e l’immagine del gioco”, le parole raccolte dal nostro inviato.

Sul fallo di mano: “Se l’addetto VAR vede un chiaro movimento verso la palla, allora interviene. Se vediamo una posizione chiaramente innaturale e questo giocatore sta ingrandendo il proprio corpo per intercettare la sfera, dobbiamo intervenire. Non è facile capirlo, ma dobbiamo farlo. Se viene segnato un gol di mano e la deviazione sembra chiara chiediamo una revisione dell’azione”.

Rosetti parla anche di alcuni dati: “L’intervento medio del VAR dura 68 secondi, senza la revisione si abbassa a circa 30 secondi. Se perdiamo un minuto e mezzo per una decisione cruciale della partita non credo sia un problema. La precisione è più importante della tempestività, ma il tempo resta importante. E’ una cosa che intendiamo migliorare. Vogliamo ridurre il tempo delle revisioni”.

Due domande e relative risposte per chiudere l'incontro:

Per quanto riguarda i tifosi non è previsto far vedere le azioni sugli schermi in Champions, pensate di farlo in futuro?

"In futuro non lo so, quello che faremo ora sarà mandare delle info grafiche per far capire ai tifosi cosa stia succedendo, ovvero quando viene applicata una revisione e il tipo di decisione presa”.

Il VAR è applicabile sui rigori?

"Sì, ma solo quando il giocatore interferisce direttamente con il gol. Per fare un esempio: c’è un calcio di rigore e due giocatori si avvicinano un po’ troppo, ma l’attaccante segna. In quel caso non c’è l’intervento del VAR. Se il portiere para e i giocatori poi interferiscono sul tap in successivo dell’attaccante, allora c’è la possibilità di usare la tecnologia”.