TMW - Rui Costa: "Mi auguro che il Milan torni a competere per il titolo"

L’ex centrocampista di Milan e Fiorentina Manuel Rui Costa ha parlato del momento delle sue ex squadre augurandogli di tornare presto dove meritano: “Ho fatto tutta la carriera qui in Italia anche se non sono più presente come mi piacerebbe. Ieri con grande dispiacere non ho potuto partecipare alla festa del Milan dove c’erano tutti i miei compagni. Gli faccio tanti auguri. - continua il portoghese - Milan e Fiorentina non stanno nella migliore positive, ma sono due club enormi e presto riusciranno a raggiungere i traguardi che hanno in testa. Per fortuna, e per il mio orgoglio, col Milan ho vinto tanto e mi auguro che possa tornare a trionfare quanto prima. Che possa competere per Scudetto e Champions”.

