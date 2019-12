TMW - Rui Costa: "Spero che Chiesa trovi a Firenze quello che vuole"

Fonte: Dall'inviato Niccolò Ceccarini

L’ex fantasista di Fiorentina e Milan e ora dirigente del Benfica Manuel Rui Costa ha parlato a margine del Golden Boy non solo di Joao Felix, ma anche delle sue due squadre italiane: “Io non lo paragono a nessuno se non a lui stesso. Lo abbiamo visto crescere ed è un giocatore dalle enormi qualità e questo è il primo di tanti premi della sua carriera anche se non gli voglio mettere tutte queste pressioni. Avrà tutto per vincere il Pallone d’Oro se continuerà a crescere come ha fatto in questi anni. In prima squadra lo abbiamo avuto solo un anno, ma ha una maturità e un talento rari è uno dei giocatori più forti che vedremo nei prossimi anni”.

Qual è la posizione naturale per Joao Felix?

“Da seconda punta per me, però poi dipende dal sistema in cui gioca la sua squadra, può giocare sulle corsie, dietro le punte in posizione centrale, dove gli ho visto fare le cose migliori, o da punta. Lui ha queste capacità e questa duttilità”.

Lei segue ancora il calcio italiano?

“Ho fatto tutta la carriera qui anche se non sono più presente come mi piacerebbe. Ieri con grande dispiacere non ho potuto partecipare alla festa del Milan dove c’erano tutti i miei compagni. Gli faccio tanti auguri”.

Come vede la sfida fra Juventus e Inter?

“Una delle cose buone del calcio italiano è che non ci siano allenatori che si legano per sempre a una squadra. È impensabile che Conte fosse rimasto sempre alla Juve o Ancelotti al Milan. E questo è molto positivo specialmente se il campionato torna a essere competitivo ed entusiasmante come un tempo”.

Come vede la situazione di Milan e Fiorentina?

“Milan e Fiorentina non stanno nella migliore positive, ma sono due club enormi e presto riusciranno a raggiungere i traguardi che hanno in testa. Per fortuna, e per il mio orgoglio, col Milan ho vinto tanto e mi auguro che possa tornare a trionfare quanto prima. Che possa competere per Scudetto e Champions”.

Come vede l’avvicendamento Ancelotti-Gattuso a Napoli?

“Mi spiace molto per Carletto a napoli a auguro grande successo a Rino”.

In estate ci sono state voci di un suo ritorno, da dirigente, alla Fiorentina?

“Si è parlato molto e mi ha fatto molto piacere perché a Firenze ho vissuto sette anni ed è indiscutibile che seguo sempre questa squadra come il Milan. Se poi pensano a me anche come raccattapalle mi fa piacere, ma a volte si parla senza sapere le cose si creano malintesi. Io lavoro con il Benfica, ho una posizione importante, e per andare in un’altra squadra bisogna prima trovare un mio sostituto nel club. Non ho mai detto no alla Fiorentina”.

Cosa pensa di Chiesa?

“Il padre era un giocatore fantastico e il figlio è venuto così bene, è un grandissimo giocatore, un giocatore enorme che farà grandi cose e spero che trovi a Firenze tutto quello che cerca”.