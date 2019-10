TMW - Rummenigge: "Inter da scudetto. Ribery? Bravo lui e Montella"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al Festival dello Sport a Trento Kalle Rummenigge, ad del Bayern Monaco, ha parlato ai vari media presenti, tra cui TMW, affrontando tanti temi d'attualità a partire dalla 'sua' Inter: "La vedo bene, la partenza è stata buona, a parte la gara con la Juve. Può farcela per lo scudetto. Conte sta facendo un bel lavoro, l'importante è che i nerazzurri abbiano un tecnico di qualità e di fiducia come lui. Col Barcellona ho visto una bella partita dell'Inter meritava anche il secondo gol. Il Barca poi ha vinto con fortuna. L'Inter è una squadra ricostruita, ci vuole un po' di pazienza. Lukaku? Gli si chiedono tanti gol, spero li faccia"

Su Ribery: "Montella ha fatto una mossa intelligente, la Fiorentina gioca con due punte e lascia spazio a Ribery in attacco senza costringerlo a difendere, così si può concentrare meglio. Col Milan ha fatto un gol capolavoro. Lui è sempre stato molto bravo, non casualmente ha giocato 12 anni nel Bayern vincendo tutto. Ci ha sorpreso un po' che sia andato in Italia alla Fiorentina perchè tutti si aspettavano andasse in Arabia Saudita o in Cina ma ha fatto una scelta calcistica e sono contento che stia vivendo così bene alla Fiorentina".

Sull'eventuale riscatto di Perisic: "Non lo escludo, la sua partenza è stata buona. Abbiamo l'accordo con l'Inter per riparlarne, valuteremo anche col giocatore"

