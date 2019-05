TMW - S. Rossi: "Milan, Gattuso ad un certo punto si è sentito un po' solo"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

L'ex portiere rossonero Sebastiano Rossi, presente a Montemarciano in provincia di Ancona per la 4^ edizione del Premio Cesarini, ha parlato ai microfoni di TMW commentando le ultimissime vicende di casa Milan: "L'addio di Gattuso? Mi dispiace in primis perché è un mio grande amico. Ha deciso lui di lasciare il Milan, e conoscendolo aveva motivi veri per prendere questa difficile decisione".

Un giudizio sul suo operato? "Direi positivo. E' stata un'annata sfortunata, con tanti infortuni e tanti cambi repentini di gioco. Ad un certo punto del campionato - senza offendere nessuno della dirigenza rossonera - si è sentito anche un po' solo".

Il prossimo allenatore del Milan? "Dico la verità, preferisco personaggi italiani. Il sogno è un ex calciatore rossonero, tra gli emergenti faccio un nome a caso: Roberto Donadoni".

Il rendimento in calo di Piatek? "Oltre a Piatek, direi che si è spenta un po' tutta la squadra sul finale di campionato. Anzi, meno male è arrivato in un momento in cui il Milan proprio non c'era. Anche grazie ai suoi gol siamo arrivati quinti".