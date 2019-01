TMW - Sá Pinto: "CR7 il più forte del mondo. Iniziò con me allo Sporting..."

Intervistato da TMW per presentare il nuovo acquisto dell'Inter Cedric Soares, l'allenatore portoghese Ricardo Sá Pinto, oggi alla guida del Legia Varsavia, ha parlato così del suo ex compagno di squadra allo Sporting CP Cristiano Ronaldo: "Cristiano Ronaldo è il calciatore più forte del mondo, ormai non mi sorprende più. Ha iniziato a giocare con me allo Sporting CP quando aveva solo 17 anni, nel 2002, e abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. È un campione strepitoso, che ha una mentalità vincente fin da quando è nato. La sua cultura del lavoro, oltre alle sue grandissime qualità, gli ha permesso di adattarsi subito anche a un calcio difficile come quello italiano. D'altronde, se come lui vuoi migliorarti ogni giorno, non esistono più limiti".

Decisivo anche ieri contro la Lazio (17° gol stagionale), con CR7 la Juve può vincere la Champions?

"La Juventus ha un grande allenatore e una rosa molto competitiva, mi sembra un contesto perfetto per Cristiano Ronaldo. I bianconeri sono una delle favorite per la Champions, ma non si può ancora prevedere chi arriverà alla fine. Ci sono tante altre corazzate in gioco come Barcellona, Manchester City, Real Madrid, Liverpool e Bayern Monaco. Penso che la Juve possa centrare almeno la semifinale, poi dipenderà tanto da quali club troverà sul suo cammino".