© foto di Federico De Luca

Intervistato da TMW per presentare Cedric Soares e commentare l'adattamento immediato di Cristiano Ronaldo al campionato italiano, l'allenatore portoghese Ricardo Sá Pinto, oggi alla guida del Legia Varsavia, ha parlato anche del suo ex calciatore Joao Mario: "Joao Mario era il capitano della formazione Under 19 dello Sporting CP che allenavo io prima dell'esperienza in prima squadra, insieme abbiamo vinto il campionato portoghese. Già allora aveva una maturità impressionante, con me giocava da numero 6, ma potevo schierarlo anche come 8 o 10. È un giocatore che però va capito e coccolato se si vuole tirare fuori il suo massimo. Ha grande personalità e ottima visione di gioco, non mi meraviglia che sia riuscito a riconquistare un posto nell'Inter. L'importante, ripeto, è farlo sentire importante e considerato. Gli voglio molto bene e spero che questa stagione sia l'inizio di una nuova bella storia in nerazzurro per lui".