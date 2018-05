TMW - Sabatini: "Mai un capolavoro, ho solo preso tanti giocatori..."

Fonte: dal nostro inviato, Marco Frattino

Premio 'Speciale Football Leader 2018' per Walter Sabatini. "Cosa guardo in un calciatore? La velocità in campo, come gestisce la palla e le idee che associa. La seconda giocata è quella che conta, la prima giocata per caso riusciva anche a me. Fare la seconda è difficile. Il mio capolavoro? Mai fatto un capolavoro, ho preso tanti calciatori. Ce ne sono molti che sono stati bravi. Quando ho preso calciatori da qualsiasi categoria, dal Palermo all'Inter anche se lì sono stato transitorio, li ho affidati agli allenatori. Senza un tecnico adeguato, anche grandi calciatori restano indietro. Per me ogni sconfitta nel mondo del calcio rappresenta un dolore, così come ogni giocata errata di un calciatore. Capello? Lo conosco da anni ma di lui ho scoperto una cosa nuova in Cina, sua moglie rappresenta tanto per lui. La persona più importante nella sua vita è proprio sua moglie. Andreazzoli? E' un allenatore che rivitalizza tutti, è riuscito a fare un'impresa incredibile con l'Empoli. E' sempre stato un allenatore, anche se l'ha deciso tardi. Vedere l'Empoli è come vedere una bella macchina, ha giocato un calcio sofisticato ma reso semplice dal mutuo soccorso che i calciatori hanno reso possibile in ogni gara", ha detto.