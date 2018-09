TMW - Sacchi: "Ancelotti l'unico capace di non far rimpiangere Sarri"

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Chiara Biondini

Arrigo Sacchi, dal Palco della presentazione del Festival dello Sport, ha parlato di Carlo Ancelotti e del suo approdo al Napoli: "È l'unico allenatore capace di non far rimpiangere Sarri. Stiamo parlando di maestri del pallone, gente che lavora per costruire il futuro, per lasciare un'identità forte. Il calcio richiede aggiornamenti continui. E Carlo in questo senso non si risparmia mai".