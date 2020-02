Fonte: dal nostro inviato, Antonio Parrotto

© foto di Chiara Biondini

Visite di cortesia al Mapei Football Center di Sassuolo per Arrigo Sacchi che ha poi parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Nelle ultime partite i neroverdi hanno fatto bene, spero che possano proseguire così. De Zerbi è bravo, cerca di vincere con l'armonia. Il nostro è un calcio un po' rozzo, anche perché il pubblico chiede solo le vittorie. Il fatto è che se uno gioca meglio dell'altro ha più possibilità di vincere".

Com'è cambiato il mondo degli allenatori?

"Purtroppo l'Italia è un paese che ha il rifiuto culturale al cambiamento. Su punta molto sulle nostre capacità tattiche, sulla difesa e sulla qualità dei singoli. Adesso sembra che ci sia un po' di risveglio ma i dirigenti non hanno pazienza. Roma non è stata costruita in un giorno, serve un po' di cultura sportiva in più".

Che valore aggiunto può dare una struttura come questa?

"Il club deve rispettare una scaletta. Con le sue regole la società viene prima della squadra e la squadra viene prima di qualsiasi singolo. Misi subito Van Basten perché era bravissimo. Il Sassuolo è una società seria che sta facendo cose molto buone. Carnevali poi è un dirigente di alto livello, sempre sereno. Non perde mai la testa ed è competente. Non vuole poi fare l'allenatore e come dico sempre io ognuno deve fare il suo lavoro".