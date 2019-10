TMW - Sacchi: "L'Italia di Mancini propone calcio, premesse positive"

Fonte: Dall'inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Chiara Biondini

Arrigo Sacchi, presente al "Festival dello Sport" di Trento, ha parlato ancora della Nazionale di Mancini. Questo quanto raccolto da TMW: "Complimenti a Mancini e a questi ragazzi. Stanno lavorando bene e cercano di giocare un calcio più allegro, provano ad avere il dominio del gioco. Non siamo abituati a questo tipo di calcio in Italia. Le premesse sono corrette, anche se questa Nazionale deve ovviamente ancora crescere".

I tanti stranieri in Serie A non aiutano.

"La Serie A è piena di stranieri, quindi Mancini ha poca scelta. Il presente in ogni caso ci fa ben sperare. Il tifoso azzurro si è riavvicinato a una squadra che gioca un calcio meno noioso e più divertente del solito, speriamo che le cose continuino così".

