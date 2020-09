tmw Salcedo sempre più vicino al Verona. Prestito e controroscatto Inter, domani nuovo summit

Uno dei maggiori talenti del calcio italiano come Eddie Salcedo si appresta a vivere una nuova stagione a Verona. Oggi il ds D'Amico e l'agente Riso sono stati in sede Inter. Incontro con la dirigenza e trattativa vicina, le parti stanno limando i numeri sul prestito con diritto di riscatto per l'Hellas e controriscatto nerazzurro. Domani nuovo summit per trovare la quadra e regalare a Juric la punta desiderata.