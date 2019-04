© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche Eddie Salcedo attaccante classe 2001 ora all'Inter ha parlato a Coverciano dove è in corso lo stage della Nazionale. "Essere qui è un sogno che si avvera. Ringrazio Mancini, cercherò di approfittare di questa opportunità. Per il mio buon momento devo dire grazie anche ai miei compagni. Se sono qui è anche merito loro. Ora cercherò di sfruttare questa esperienza accanto a giocatori di serie A provando a prendere il meglio per poi riproporlo in campo. Per quanto riguarda noi giovani e il nostro futuro, dipende da noi. Dovremo essere bravi noi a dare il massimo". Chiusura sul ruolo da lui preferito: "Gioco dove mi mette l'allenatore. Da bambino ho sempre giocato da attaccante esterno o centravanti ma ripeto: dove vengo impiegato va bene"