tmw Salcedo-Verona: nuovi contatti, ancora manca intesa sulle cifre tra Inter ed Hellas

vedi letture

Eddie Salcedo e l'Hellas Verona. Ieri giornata di contatti nella sede dell'Inter, oggi colloqui telefonici tra tutte le parti. Ancora non c'è l'intesa totale per l'italiano classe 2001: per la punta di Genova, la scorsa stagione già protagonista in Veneto e che il club di Setti vorrebbe tenere, ancora manca l'accordo tra società. La formula individuata è quella del prestito ma non c'è l'intesa sulle cifre del riscatto e del controriscatto. Secondo quel che arriva dai club c'è fiducia e le parti continueranno a trattare. Ma ancora la fumata bianca manca.