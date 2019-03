TMW - Samaden: "Colidio farà carriera. Viareggio, Toro e Fiorentina favorite"

Fonte: dall'inviato a Viareggio, Lorenzo Marucci

Roberto Samaden, direttore del Settore Giovanile dell'Inter ha parlato a margine del match inaugurale del torneo di Viareggio:

Inter campione in carica della competizione. Quali gli obiettivi stagionali?

"Non partiamo con l'obiettivo di vincere ma con quello di far crescere i ragazzi. Con la Primavera quest'anno abbiamo fatto scelte particolari, come l'anno scorso giochiamo partita dopo partita sapendo che è estremamente difficile competere con squadre che sono quasi al completo ma ci proveremo".

Cosa ne pensa di Colidio?

"Colido ha grandissime qualità, come tutti i ragazzi sta crescendo con i suoi tempi, deve abituarsi al calcio dei grandi ma è destinato a una grande carriera"

Chi vede favorito per la vittoria finale?

"Il Torino ha una rosa importante, non ha grandi defezioni importanti per le Nazionali e questo è un aspetto importante che determinerà. Torino e Fiorentina hanno grandissime possibilità di arrivare in finale. Poi ci sono le outsiders come noi, perché non è facile giocare senza 8-9 ragazzi che abitualmente giocano titolari e che sono impegnati con le Nazionali, come noi, il Milan, il Bologna che è una squadra molto interessante e attenzione al Cagliari. Le straniere le conosco meno".