© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo i primi interessi e le prime indiscrezioni delle scorse ore, va avanti la trattativa fra Inter e Sampdoria per Davide Merola, attaccante classe 2000 di proprietà nerazzurra che tanto piace al club del presidente Ferrero. La Samp ci sta lavorando, già per questa sessione di mercato, anche se l’operazione non si annuncia semplice. Autore di 7 gol e 3 assist in stagione, la Samp sarebbe pronta allo scatto decisivo in caso di addio di uno fra Defrel (attenzione alla Premier) e Kownacki (piace soprattuto in Germania), con l’Inter che però vorrebbe mantenere almeno il diritto di riacquisto. Le parti restano in contatto, con Merola che arriverebbe in blucerchiato per rinforzare la Primavera con vista, fin da subito, sulla prima squadra in caso di necessità.