TMW - Samp, ag. Defrel: "Club serio, grande tecnico: non è una sorpresa"

Con 5 gol in campionato, Gregoire Defrel è l'uomo copertina della Sampdoria e il vice capocannoniere della Serie A. Simbolo della ripartenza blucerchiata, a Genova ha trovato una nuova casa dove consacrarsi dopo i mesi di Roma e il suo score non sorprende l'agente del calciatore, Giampiero Pocetta, che ne ha parlato nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com. "Sono molto contento del momento di Gregoire, per me non è una sorpresa. Va dato merito a Ferrero di aver avuto questa intuizione, in quanto mi ha chiamato a metà giugno chiedendomi la disponibilità a trattare il giocatore in caso di addio. Giampaolo è un grande tecnico, la società è seria e la scelta è stata immediata".