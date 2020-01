Fonte: Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il mercato della Sampdoria si potrebbe essere chiuso con l'arrivo di Lorenzo Tonelli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club blucerchiato non sta infatti altrimenti cercando nuovi innesti per Ranieri e le cose potrebbero cambiare solo in caso di addio di Gianluca Caprari: in quel caso partirà la caccia a un nuovo attaccante.