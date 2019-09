TMW - Samp, Bereszynski: "La classifica fa paura, problema psicologico"

Fonte: Dall'inviato, Andrea Piras

Bartosz Bereszynski, terzino della Sampdoria, ha analizzato la sconfitta casalinga con l'Inter in zona mista. Questo quanto raccolto da TMW: "Abbiamo giocato bene il secondo tempo, dopo il rosso a Sanchez, però prendiamo sempre gol troppo facilmente. L'Inter gioca un buon calcio".

Dove sta il problema?

"Abbiamo un problema di testa, in questo stadio potremmo vincere contro chiunque, ma abbiamo iniziato male e ora abbiamo un problema di testa. Vinciamo contro il Torino, contro la Fiorentina facciamo bene 15 minuti e poi Murillo viene espulso. Prendiamo sempre gol, bisogna lavorare di più. Dobbiamo ricominciare da Verona".

Il nuovo ruolo?

"Io sono un terzino destro, ma le ultime partite le ho giocate come centrale di destra. Mi piace, gioco dove decide il mister".

Ultimo posto in classifica?

"La classifica fa paura, è normale. Tre punti dopo sei gare non vanno bene, la prossima partita sarà importante per prendere i punti".

I tifosi?

"I tifosi sono il nostro dodicesimo uomo, ho sentito dentro di me che avremmo potuto vincere da come tifavano oggi. Posso solo scusarmi con loro".