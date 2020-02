Fonte: Dall'inviato, Emanuele Pastorella

Bartosz Bereszynski, laterale della Sampdoria, ha analizzato la vittoria odierna contro il Torino in zona mista. Questo quanto raccolto da TMW: "Abbiamo fatto una grande partita, mostrando un'ottima mentalità. Dopo il pari di Ramirez volevamo vincere e ce l'abbiamo fatta. Abbiamo dato un segnale importante, siamo felici per i tre punti. Questo è un campionato difficile, dobbiamo risalire in classifica perché quello attuale non è il nostro posto".