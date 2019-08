© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Sampdoria muove le carte in attacco e, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, nelle ultime ore le riflessioni in corso in casa blucerchiata portano a un nome. Gregoire Defrel. Per la punta della Roma c'erano ipotesi all'estero, mentre quella del Cagliari sembra una pista in fase di stallo. Defrel piace a tanti, Genoa e Sassuolo comprese ma nelle ultime ore la Samp vorrebbe accelerare per bruciare le avversarie sul tempo. Ancora distanza con la Roma ma l'obiettivo numero uno è ora il giocatore giallorosso...