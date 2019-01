Fonte: Marco Conterio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Gregoire Defrel continua ad essere argomento caldo in casa Sampdoria, soprattutto dopo l'arrivo di Manolo Gabbiadini. Sull'attaccante doriano continua ad esserci l'Atalanta, anche se la Dea potrebbe decidere di affondare il colpo solo in caso di partenza del Papu Gomez. Diversa invece la situazione per quanto riguarda le squadre di Premier interessate: proseguono i contatti con West Ham e Watford, così come col Fulham di Ranieri nonostante le smentite del tecnico italiano delle scorse ore.