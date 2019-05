TMW - Samp, Defrel: "Presto per parlare del futuro. Spero Giampaolo resti"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

L'attaccante della Sampdoria, Gregoire Defrel, a margine di un evento commerciale a Eataly, ha parlato del momento dei blucerchiati. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Dopo la sconfitta contro la Lazio si riparte con il lavoro, ci siamo allenati di più e meglio per arrivare pronti alla sfida contro il Parma. Sarà una gara speciale per me, sono arrivato in Italia nel club ducale ma giocherò come tutte le altre partite".

Il suo futuro sarà a Genova?

"Ancora è presto per dirlo, ho obiettivi da raggiungtere e poi penserò al mercato. Sono abbastanza contento dopo l'anno difficile che ho passato, ma potevo fare meglio visto che il calo fisico è durato un po' troppo".

Domenica potrebbe scendere in campo dietro le due punte?

"Ho lavorato come attaccante in settimane, ci sono altri trequartisti molto forti in squadra e alla fine deciderà il mister. In quel ruolo ho giocato solo due o tre volte quest'anno, ho più spazio e mi trovo bene ma il mio ruolo è quello di attaccante".

Spera che Giampaolo resti?

"Sicuramente sì, fa giocare molto bene le sue squadre ed è da tanto qui. Si vede. Peccato per l'Europa, ci sono ancora partite da giocare e dimenticare le ultime due sconfitte. Gli stimoli non mancano, non si sa mai come va nel calcio. Noi pensiamo solo a fare punti".