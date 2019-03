TMW - Samp, Defrel: "Sto bene qui, voglio fare tanti gol"

Fonte: Dall’inviato Andrea Piras

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il successo conquistato contro il Milan, l'attaccante della Sampdoria Gregoire Defrel è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Sulla parata? L'ho avuto sul piede sbagliato ma è stato bravo Donnarumma, importante è non aver mollato fino alla fine e contro una squadra come il Milan, importante è non aver preso gol. Un successo che parla d'Europa? No, adesso abbiamo due grandi partite, due scontri diretti diciamo e se facciamo queste prestazioni con questa voglia e questo atteggiamento possiamo avere tante soddisfazioni. Un gol per avvicinare il riscatto? Sì, io do il massimo, sto bene qua e voglio fare tanti gol fino alla fine per arrivare più in alto in classifica. Sul Torino? All'andata abbiamo fatto una bruttissima partita, adesso cercheremo di recuperare perché la gara arriva veloce e prepareremo con lo staff la partita da fare là".