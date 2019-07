TMW - Samp, Di Francesco: "Valutiamo situazioni in entrata e in uscita"

Fonte: Inviato a Ponte di Legno (BS)

Al termine della doppia amichevole contro il Real Vicenza, il tecnico Eusebio Di Francesco si è soffermato con la stampa presente nel ritiro di Ponte di Legno.

Mister, due gare da 60 minuti quale partita le è piaciuta di più?

"Tra le due squadre c’era differenza, specialmente per gli avversari. La prima squadra era più compatta noi più imballati nelle gambe e per quello è stata una partita diversa. Siamo cresciuti alla distanza, ho visto fare delle giocate interessanti specialmente nel secondo tempo quando abbiamo osato e rischiato qualche giocata che abbiamo preparato. Siamo cresciuti tantissimo nella prima gara nel secondo tempo. Per quanto riguarda la seconda partita i ragazzi si sono mossi veramente bene, hanno ricercato determinate giocate e il fatto che gli avversari abbiano avuto meno qualità ha facilitato un po’ quello che volevamo ma è anche l’obiettivo di questo ritiro".

Nel primo tempo ha criticato la squadra perché passava troppo il pallone all’indietro. C’è ancora qualcosa che non funziona?

" E’ normale. Sarei preoccupato se già funzionasse tutto in questo momento. E’ normale che stiamo lavorando in un certo modo. Sicuramente anche la condizione fisica aiuta poi a ricercare determinate situazioni. I ragazzi hanno giocato un po’ troppo di scarico e meno di ricerca della profondità ma non tutti. In alcuni momenti loro erano molto bassi e dovevamo prepararla un po’ meglio però dopo hanno fatto cose interessanti. Per me è la normalità perché se vogliamo tutto e subito c’è qualcosa che poi non torna".

Bahlouli è un giocatore che lei ha voluto portare in ritiro?

"Io sto facendo tante valutazioni non solo su Bahlouli, giocatore che è stato tutta la settimana con me a Genova, è rientrato adesso. Davanti abbiamo delle carenze, nel senso che ho bisogno di giocatori. E’ un ragazzo interessante, è normale che deve ancora costruirsi anche nei movimenti. Ha fatto un gran gol ma a me quelli che sono piaciuti di più sono quei gol come quello di Gaston Ramirez, con il taglio e con quelle situazioni che abbiamo provato".

Ieri ha avuto un confronto di mercato con Osti e Romei. Emerge qualche novità da questo punto di vista?

"Potete chiederlo a loro. Io parlo con loro e sono tutte situazioni top secret in maniera relativa perchè poi leggo anche io. Però è normale che stiamo cercando delle situazioni valide sia in entrata che in uscita".

Queste settimane ha lavorato molto sugli aspetti offensivi. Nell’ultima settimana si continuerà su questa strada o ci saranno altre situazioni?

"Devo dire che abbiamo lavorato anche a livello difensivo e di aggressione. Perchè voi state valutando solo i movimenti e i ragazzi hanno fatto cose molto interessanti cercando sempre di far calciare la palla".

Jankto terzino?

"Ho messo anche Bereszynski a fare il centrale. Sto facendo tante valutazioni perchè per necessità, o anche durante l’anno, può accadere di avere delle carenze. Oggi non c’era Chabot, non c’era Regini infortunato come Murru e mancando tre giocatori ho dovuto utilizzare, per poterli alternare, per forza di cosa Jankto che mi sembra il più adatto rispetto agli altri centrocampisti a ricoprire questo ruolo".

TMW: come ha visto Bereszynski centrale?

"Partiamo dal presupposto che Bereszynski è un terzino però in partita può capitare una situazione di emergenza in seguito magari a delle espulsioni in cui può magari giocare centrale. Mi piace l’idea di poterlo allenare a questo ruolo e lui si è applicato con intelligenza. Mi è piaciuto per l’applicazione".