Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sampdoria non molla la presa su Emiliano Rigoni ma resta distanza tra i blucerchiati e lo Zenit San Pietroburgo sulla formula. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione i russi vogliono inserire l'obbligo di riscatto mentre la Samp spinge per il diritto. Le parti sono comunque al lavoro per trovare una soluzione che possa accontentare tutto e la fumata bianca potrebbe arrivare tra stasera e domani.