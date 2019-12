TMW - Samp, Ferrari: "Siamo in crescita. Ai tifosi dico che ci salveremo"

Fonte: dall'inviato Giovanni Albanese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore della Sampdoria Alex Ferrari ha parlato in zona mista : “Abbiamo tenuto la partita fino all’ultimo, ma i grandi campioni che c’erano in campo basta lasciare un centimetro per pagare. Ronaldo? È un grande campione, bisognava aspettarselo un gol così. Abbiamo fatto quello che ci chiedeva il mister sapendo che ci avrebbero pressato alti sopratutto all’inizio, ma poi nella ripresa siamo riusciti anche a impostare il gioco come volevamo. Loro nella prima mezzora ci hanno aggredito mentre nella ripresa siamo stati un po' più liberi. - continua il difensore parlando del 2020 - Speriamo di portare a casa più punti possibile, sarà un campionato difficile perché siamo partiti male, ma stiamo crescendo e la vittoria nel derby ci ha aiutato, stiamo avendo sempre più consapevolezza nei nostri messi. Ai tifosi dico di starci vicino perché ci salveremo tutti assieme”.