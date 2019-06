TMW - Samp, Ferrero: "Giampaolo? Ci vediamo lunedì. Pioli è simpatico"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti fuori dall'albergo genovese dove alloggia. In primo piano, ovviamente il futuro della panchina blucerchiata: “Da quando ho la Sampdoria lavoro come un pazzo h24 per cui i poveri lavorano e i ricchi stanno a casa”.

A che punto è del suo lavoro?

“Non è che c’è un punto. Lavorare, produrre. C’è sempre un inizio e mai una fine”.

Giampaolo l’ha chiamata?

"Io sono un lettore attento di giornali. Giampaolo l’ho sentito, mi ha detto che va in vacanza e ci vediamo lunedì. Questo l’ho già detto, lo avete anche scritto”.

Non state lavorando per il nuovo allenatore?

“No, non sto facendo niente. Giampaolo è sotto contratto con me. Leggo dai giornali che andrà al Milan, dico che il Milan farà un grande acquisto e, ripeto, non posso mai trattenere una persona che dopo la Sampdoria vola in alto e va a far bene in altri lidi”.

Pioli?

“E’ un grande allenatore, molto simpatico. Ho avuto occasione di incontrarlo tre anni fa”.

Sarà lui il nuovo allenatore?

“Fin che la barca va, lasciala andare. Che un giorno al porto arriverà e la faremo salpare”.