Fonte: Pietro Mazzara

Non si ferma neanche a Natale la contestazione dei tifosi della Sampdoria nei confronti di Massimo Ferrero. In quel di Genova, nella notte, è apparso infatti uno striscione piuttosto chiaro sull'umore della piazza (o almeno parte di essa): "25 dicembre pranzo di Natale, Ferrero scegli bene il tuo locale", è la minaccia non troppo velata nei confronti del presidente blucerchiato.

Guarda la foto scattata da TMW: