"Oggi si approva il bilancio, orgoglioso che la Samp sia ambita"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

Il patron della Sampdoria Massimo Ferrero parla così al suo arrivo in sede, dove oggi avverrà il CdA del club blucerchiato: "Pensavo di essere un grande esperto di cinema ma voi sono meglio di me, fate una grande fiction. Che deve succedere oggi? E' un CdA per approvare il bilancio, richiesto da Covisoc e UEFA, non si possono dire bugie e non albergano in me. Dopo la firma verrà pubblicato e ve lo vedete da soli cosa succede. Voglio dirvi che orgoglioso che la Sampdoria sia ambita da grandi gruppi industriali, vuol dire che ho lavorato molto bene. Io amo Genova, ma se tra qualche anno qualcuno porta qualcosa di serio, e non queste buffonate, qualcosa succede. Adesso vado a lavorare, non ho tempo da perdere. Poche chiacchiere, lavorare. Senza i soldi non si canta messa", le dichiarazioni al nostro inviato.