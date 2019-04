TMW - Samp, Ferrero sulle dimissioni: "Sabatini chi? Non ne vorrei parlare"

Fonte: Dal nostro inviato a Genova, Andrea Piras

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Sabatini chi? Non ne vorrei parlare". Così Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha glissato sulle domande dei cronisti, nell'ambito di un'intervista rilasciata a margine della presentazione della partita “Facciamo squadra per Genova” del 27 maggio prossimo. Le dimissioni del dirigente, evidentemente, sono una nota dolente per il numero uno dei blucerchiati.