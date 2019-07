TMW - Samp, Fortuna obbligato a riscattare Kownacki dopo sole 4 presenze

© foto di Federico De Luca

Dawid Kownacki è tornato ufficialmente al Fortuna Dusseldorf: dopo le indiscrezioni raccontatevi proprio su queste colonne , ieri è arrivata anche l'ufficialità. L'attaccante polacco stavolta lascia Genova in prestito con obbligo di riscatto, legato al raggiungimento di determinate condizioni.

Un trasferimento a titolo temporaneo che sa tanto però di cessione mascherata. Secondo quanto raccolto da TMW, l'operazione si trasformerà infatti automaticamente in una vendita a titolo definitivo non appena Kownacki giocherà la sua quarta partita col club tedesco, numero minimo di presenze che il classe '97 non dovrebbe certo aver problemi a raggiungere.