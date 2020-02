TMW - Samp, Gabbiadini: "Bravi a reagire ma serviva più cattiveria"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Manolo Gabbiadini, autore del gol del momentaneo pareggio della Sampdoria contro il Napoli, ha parlato in zona mista al termine della sconfitta doriana:

Una sconfitta amara per come eravate riusciti a pareggiare i conti?

"Dovevamo essere più cattivi e determinati nel tenere il pareggio. Potevamo fare qualcosa in più, ci siamo ingolositi ma con questo Napoli non puoi regalare niente".

Cosa è successo sul gol annullato a Ramirez?

"L'arbitro l'ha valutato così, quindi basta".

Avete sbagliato nuovamente approccio, perché?

"Bisognerà parlarne col mister e tra di noi per far sì che non succeda più".

Il cambio di modulo ha cambiato la vostra partita.

"Eravamo in netta difficoltà poi col cambio di modulo siamo stati bravi a riprenderci e un po' meno bravi a tenere il risultato".

La prossima sfida contro il Torino sarà fondamentale per la classifica?

"Da qui alla fine saranno tutte importanti. Qualsiasi squadra può vincere con le altre. Sarà così da qui alla fine".

Cosa c'è di positivo in questa sconfitta?

"Che sul 2-0 siamo stati bravi a reagire".

Come sta Quagliarella?

"C'è qualche giorno per recuperare, sta bene, sabato sarà pronto".