TMW - Samp, Gabbiadini: "Il mio gol conta poco, ko che non deve pesare"

L'attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini, a segno quest'oggi contro l'Inter, ha commentato in zona mista la sconfitta di San Siro. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Siamo stati bravi a riprenderli, ma meno bravi a mantenere il pari. Potevamo fare più male all'Inter nel finale. Questa sconfitta però non deve pesare, i ko ci stanno e dobbiamo pensare già alla prossima gara. Conosciamo i nostri mezzi e sappiamo che possiamo lottare per qualcosa di importante, ci dobbiamo provare fino alla fine".

Sul suo secondo gol con la Samp: "Il mio rendimento conta poco, conta quanti punti si portano a casa. Il mio gol è contato poco vista la sconfitta".

Su come reagire: "Dobbiamo continuare a lavorare per arrivare il più in alto possibile. Dobbiamo crederci fino alla fine".