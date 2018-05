TMW - Samp, Giampaolo: "Ferrero tra i migliori, non mi dice chi far giocare"

Fonte: dal nostro inviato, Marco Frattino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Premio 'Panchina giusta' per Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, al Football Leader. "Com'è lavorare con Ferrero? E' tra i migliori presidenti, non si interessa di calcio e non mi dice chi far giocare (ride, ndr). E' una persona intelligente, in tv appare diverso da ciò che è. Quagliarella? A una certa età i calciatori parlano molto e corrono poco, invece Fabio ha ancora un grande senso di professionalità. Ha messo l'esperienza a disposizione della freschezza fisica, ha segnato 19 gol che alla sua età sono tanti. Il premio? Ringrazio tutti, anche Empoli e Sampdoria che mi hanno permesso di tornare a fare questo lavoro", ha detto.