tmw Samp, gli auguri di Ferrero: “La vita è un palcoscenico che dobbiamo tornare a condividere”

vedi letture

“Auguri a tutti Noi! Guardiamo il Panettone con gli occhi dell’amore e non con quelli del dolore: il Santo Natale ci porterà alla piena normalità, se lo pensiamo tutti, così sarà”. Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, affida a TuttoMercatoWeb il suo messaggio di auguri di buon Natale ai tifosi blucerchiati e agli appassionati di calcio. “Auguri a tutti Voi, perché siete stati bravissimi ad affrontare con forza, orgoglio e dignità un periodo epocale del mondo: sono certo che non mollerete, lotterete ancora tanto perché l’amore per la vita è più grande di tutte le pandemie. E auguri a chi, in questo anno bisesto, è stato meno fortunato, e deve piangere la perdita delle persone care, i nonni, gli amici, i vicini di casa. Auguri a tutti i rappresentanti delle Forze dell’Ordine che ci proteggono sempre con devozione e senso di responsabilità e che, soprattutto in questo periodo, sono fondamanetali per la nostra sicurezza. E auguri al mondo dello sport, della musica, dello spettacolo, del cinema: che si possa tornare presto e in sicurezza a esultare, cantare, ridere ed emozionarsi dentro uno stadio, un teatro, un cinema. La vita è un palcoscenico che - conclude - dobbiamo tornare a condividere”.