TMW - Samp, i dirigenti lasciano gli hotel. Skriniar-Inter prossima settimana

Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I dirigenti della Sampdoria hanno lasciato in questi minuti Milano. Per Milan Skriniar, quindi, tutto rinviato alla prossima settimana quando in Italia rientrerà anche Walter Sabatini e si potrà trovare una intesa definitiva per una trattativa che nella serata di ieri, grazie all'incontro tra Romei e Ausilio, ha subito una brusca accelerata. Il difensore slovacco è sempre più vicino al club nerazzurro.