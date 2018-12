TMW - "Samp in action": Saponara e Tonelli dagli sfollati di ponte Morandi

Fonte: Inviato al teatro Albatros di Genova

"Per le strade fra la gente". Recita così il coro della Gradinata Sud sulle note del celebre pezzo "Canzone" di Lucio Dalla. La gente di Genova che ha sofferto e soffre ancora. Perchè ha perso un parente o non ha più un'abitazione dopo il crollo di ponte Morandi. Nella prima serata di ieri Riccardo Saponara e Lorenzo Tonelli hanno fatto visita agli sfollati della tragedia che ha colpito il capoluogo ligure lo scorso 14 agosto nel tentativo di portare un sorriso alla vigilia delle feste natalizie. Dopo essersi recati nel luogo dove ora sorgono i due giganteschi monconi, i due calciatori blucerchiati - compagni in campo e amici fuori - si sono recati nella vicina Rivarolo, più precisamente al "Teatro Albatros" per la seconda parte dell'evento.

NON DIMENTICARE LA TRAGEDIA - "Non è la prima volta che vengo a contatto con le famiglie che hanno vissuto questa tragedia - ha esordito Lorenzo Tonelli -. Quello che rimane sia guardando il ponte sia i volti delle persone è un senso di grande impotenza, di vuoto e di tristezza. Spero che, nonostante sia passato del tempo, questa immensa tragedia non venga dimenticata e che l'aiuto possa arrivare costante giorno dopo giorno. So che non è molto ma la nostra presenza spero serva ad alleviare momentaneamente il dolore e il ricordo di quello che è stato. Il mio consiglio ai bambini? Il bambino vive con spensieratezza, spesso non si rende conto di quello che accade. Anche qui bisogna fare i complimenti ai genitori, ai parenti che riescono a farli crescere in un ambiente sereno nonostante l'accaduto".

SUPPORTO A CHI E' STATO DANNEGGIATO - "Essere qui è un motivo di vicinanza nei confronti di chi purtroppo ha subito questa tragedia - fa eco Riccardo Saponara - nel nostro piccolo abbiamo cercato di dare un supporto a chi è venuto oggi. La visita del ponte era già avvenuta. Oggi diciamo che siamo venuti a contatto con chi veramente è stato danneggiato e il racconto dell'esperienza è un qualcosa che mi mancava e fa ancora più capire ciò che stanno vivendo".

RISTRUTTARARE IL CAMPETTO DI CAMPOMORONE - Nel corso della serata è stata annunciata una nuova iniziativa. La Sampdoria aiuterà il comune di Campomorone, paese nell'entroterra genovese, a ristrutturare il campetto sportivo che verrà intitolato al piccolo Samuele, giovane vittima del crollo di ponte Morandi insieme a mamma e papà. Il sindaco Paola Guidi ha parlato del progetto dal palco del teatro "Albatros": "Samuele era un bimbo della nostra comunità insieme a mamma Ersilia e papà Roberto. Samuele ha frequentato i giardini del comune fin da piccolissimo, era un appassionato di animali, adorava le tartarughe comunali e giocava nel campetto del giardino di palazzo Balbi. Abbiamo saputo nell'immediato della scomparsa di tutta la famiglia di Samuele, oltre ad un altro cittadino di Campomorone. Quando la Sampdoria ci ha detto di questo progetto di ristrutturazione del campetto ne siamo stati entusiasti perchè il campetto del Comune vicino a casa di Samuele era qualcosa che gli apparteneva profondamente. Quindi secondo noi è qualcosa che rimarrà anche nel vuoto per i compagni, Samuele era una forte presenza nella classe e il fatto di ritrovarlo in qualcosa di gioioso come può essere un campo sportivo credo sia importante per tutta la comunità".