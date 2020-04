tmw Samp in cerca di un terzino sinistro: idee Lucas Piton e Juan Miranda

Il mercato al tempo della pausa è l'occasione per le società più attente al mercato internazionale di andare a caccia di nuovi talenti. Di occasioni. Come la Sampdoria, che pensa alla possibilità di cambiare in difesa e cerca un terzino sinistro per la prossima stagione. Giovani prospetti, di talento, da inserire nel progetto blucerchiato dal quale potrebbe uscire peraltro Nicola Murru.

L'idea brasiliana Il primo nome sarebbe quello del classe 2000 brasiliano Lucas Piton. Classe 2000, il diciannovenne di Jundiai gioca nel Corinthians dove ha esordito nell'ultima gara della scorsa Serie A. In questa stagione ha preso parte anche alla Libertadores con la maglia del Timao.

Opzione Miranda E poi c'è Juan Miranda, che è un crack di casa Barcellona, ora in prestito allo Schalke 04. Di recente seguito anche dalla Juventus e non solo, la Samp potrebbe pensare a Miranda ovviamente come opzione di maggior esperienza nel calcio europeo nonostante sia coetaneo di Piton. Il prestito a Gelsenkirchen terminerà a fine stagione e il Doria si è già messo in prima fila per l'anno che verrà.