Yann Karamoh tornerà in Italia dopo l'esperienza in Ligue 1, con la maglia del Bordeaux. L'esterno offensivo francese, sotto contratto con l'Inter fino al 2021, piace da tempo al Parma, ma anche la Sampdoria si fa avanti. In giornata, infatti, c'è stato un colloquio tra il ds blucerchiato Carlo Osti e l'entourage del classe 1998. I gialloblù, che si sono mossi in anticipo, restano in netto vantaggio sulla concorrenza. Ma la Samp è pronta ad approfittare di eventuali tentennamenti da parte dei ducali.