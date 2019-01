TMW - Samp-Kownacki: nuovo tentativo Empoli. Il polacco vuole la Bundes

Fonte: Marco Conterio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nervi tesi in casa Sampdoria dopo le parole di Dawid Kownacki che in un’intervista a un portale polacco ha tuonato: “Voglio andarmene e non tornare più". Il giocatore sogna l’approdo in Germania dove lo cerca con insistenza il Fortuna Dusseldorf, ma il club ligure vorrebbe – come confermato da Osti – prestarlo in Italia per tenerlo d’occhio da più vicino. L’Empoli non molla il polacco e proverà un nuovo tentativo nelle prossime ore per convincere l’attaccante a vestire la maglia azzurra, anche se sembra difficile che Kownacki accetti l’offerta dei toscani. In seconda battuta c’è anche il Cagliari, ma anche in questo caso l’interessa sembra sbattere contro la volontà del classe ‘97 di trasferirsi in Germania.