Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rino Gattuso potrebbe essere il nuovo allenatore della Sampdoria, ma la buona riuscita della trattativa non è affatto scontata. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com la dirigenza blucerchiata è sicura di chiudere ma l'incontro, in programma per oggi pomeriggio a Milano, potrebbe essere diplomatico, come di fatto è stato quello della settimana scorsa con il Genoa. Gattuso sarebbe infatti intenzionato a rifiutare a meno di clamorosi ripensamenti.