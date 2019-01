TMW - Samp, Palombo: "Vogliamo stupire. Vieira ha grande futuro, Thorsby top"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

Intervistato da TMW e dagli altri media presenti, il collaboratore tecnico della Sampdoria Angelo Palombo ha parlato così a margine di un evento solidale per gli sfollati del Ponte Morandi: "La prima parte di campionato della Samp è stata ottima. Ora però abbiamo bisogno di continuità, perché quest'anno possiamo fare bene".

Sull'aspetto più positivo della Samp: "L'allenatore secondo me è soddisfatto soprattutto per come i ragazzi interpretano il suo gioco. La squadra crede nel suo lavoro e quella è la cosa più bella per un tecnico".

Sul centrocampo: "Vieira può crescere molto bene. È ancora giovane, ma a mio giudizio ha un grande futuro davanti a sé".

Sugli obiettivi: "L'obiettivo è giocarci una partita alla volta. Ci piacerebbe stupire, ma ci sono tante squadre attrezzate e dobbiamo solamente continuare a fare quello che stiamo facendo".

Su Quagliarella: "Tanto di cappello a Fabio. Cosa vuoi dire a un ragazzone di 35-36 anni che continua a segnare e da tre anni supera sistematicamente la doppia cifra?".

Sul possibile ritorno di Gabbiadini: "Ottimo giocatore, io posso parlarne tecnicamente perché abbiamo giocato insieme. Ma saranno il mister e la società a decidere cosa fare sul mercato".

Su Thorsby, acquisto della Samp per la prossima stagione: "Un altro ottimo giocatore, di livello internazionale perché viene da tanti anni con la Nazionale norvegese. Sarà un valore aggiunto per la nostra rosa".