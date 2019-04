Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C'era un ospite d'onore, ed anche particolarmente interessato, quest'oggi sugli spalti dello stadio Ferraris per assistere a Sampdoria-Lazio. Secondo quanto raccolto da TMW, era infatti presente il capo-scout dell'Arsenal ed era lì in particolare per Dennis Praet. Il centrocampista belga è profilo che piace ai Gunners, e viene valutato intorno ai 25 milioni dalla società blucerchiata. Oltre agli occhi dei Gunners, c'erano però anche quelli della Juventus, nella figura del ds bianconero Fabio Paratici.