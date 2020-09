tmw Samp, per il Celta Vigo Murillo è sempre una priorità: si attende un'apertura da Genova

Il Celta Vigo non molla per Jeison Murillo. Secondo quanto raccolto da TMW, il club galiziano continua a considerare il centrale colombiano la priorità assoluta per rinforzare la sua difesa (nessuna trattativa è in corso, di conseguenza, per altri difensori), anche se con la Sampdoria - come raccontatovi su queste colonne ormai da settimane - manca ancora l'intesa economica dopo il prestito della scorsa stagione.

L'ex Inter aveva inizialmente ricevuto un permesso speciale ed è poi progressivamente rientrato a lavorare coi blucerchiati, proprio perché il Celta - almeno finora - non ha aumentato l'ultima offerta di prestito oneroso con obbligo di riscatto da un milione + dieci milioni di euro. Si aspetta un'apertura da Genova a queste condizioni, con la Samp sempre più consapevole di dover vendere quanto prima Murillo, che ha un ingaggio pesante e già un accordo in tasca con gli spagnoli per il suo ritorno a Vigo.