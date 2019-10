TMW - Samp, Ramirez: "Dobbiamo essere più lucidi. I tifosi meritano di più"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il gol di Gaston Ramirez all'ultimo secondo ha consentito alla Sampdoria di evitare la sconfitta casalinga contro il Lecce. Ma l'1-1 non è ovviamente un risultato soddisfacente, come testimoniato dai fischi dei tifosi: "È normale che in queste situazioni possa succedere. Sappiamo che i nostri tifosi meritano di più, siamo in un momento particolare: siamo ultimi e ci fa male. Possiamo solo lavorare, la squadra ha la testa giusta per ribaltare la situazione".

Avete cercato di giocare più con palla a terra, ma nel secondo tempo avete alzato troppo la sfera.

"Dobbiamo essere più lucidi, a volte vogliamo fare tutto veloce. Però la voglia c'è: abbiamo lottato fino al 90' e siamo riusciti a prendere un punto".

Quanto sentite la pressione? La Samp non è abituata a queste posizioni.

"Forse si sente e si vede anche a livello di risultato. Quando giochi bene e non lo ottieni sembra che tutto sia storto. Dobbiamo tenerci stretto questo punto e andare a Ferrara per prenderne tre".

Come farete a riconquistare i tifosi?

"Con la mentalità giusta. Penso che la squadra abbia tanta qualità e debba fare dei risultati: nel calcio conta solo quello".

Sotto porta siete poco lucidi.

"Beh, oggi abbiamo creato tante occasioni di gol. Siamo stati anche un po' sfortunati, ma la fortuna va cercata. Per la voglia di fare gol ne sbagliamo tanti, dobbiamo essere più lucidi e cercare di sfruttare la nostra qualità perché ne abbiamo tanta".

Voi giocatori più esperti cosa potete trasmettere ai giovani?

"Tranquillità. Nei momenti difficili la testa deve essere libera da altri pensieri, cercando di giocare la palla e non buttarla".

Fabio Quagliarella non segna più.

"Dobbiamo cercare di servirlo di più. Ha fatto 27 gol, ha tanta qualità e stiamo sbagliando nel non servirlo tanto sotto porta".